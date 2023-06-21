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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım

Güncel Haberler

Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete çağrıda bulunarak, "Eğer samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım" dedi.

Seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete bir çağrıda bulundu. Muhalefete seçim öncesi yaptığı başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifini yineleyen Erdoğan, "Eğer samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerden önce yaptığı başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısını yineledi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşımıza korku saldılar. Bay Bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur.

Sahtekarlık yaptınız. Yeri geldi, başörtüye saldırdığınız halde seçim için aldınız yanınıza başörtülü kızlarımızı rozet taktınız. Ama yalan, sahtekarlık yaptınız.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım

Seçim öncesi anayasa yapalım dedik. Eğer dürüstseniz, yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım"

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (6)

Erol Birol :

TC bin bütün dertleri bitti simdi bir tek başörtüsü kalmisti değilmi lüzumsuz gündem yaratıp problemlerin üstlerini örtmeyi artık bırakalım

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Mehmet Vatandaş:

milletin baş örtüsü diye bir sorunu yok ama çok daha acil sorunları var önce onları çözün

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SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:

DOLARI 4-5 TL BANDINA DÜŞÜRECEK VE ÜLKEMİZİ ŞAHLANDIRIP REFAH İÇİNDE YAŞAMASINA SEBEP OLACAKSA BU KONUYU KONUŞUN AMA ARTIK AŞILDI BUNLAR SİZ ÇIKIP İNSANLARIN AKLINI İRDELEYENE KADAR KİMSEYE SORUN OLMUYOR !

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