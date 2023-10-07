Son dakika: AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ve İsrail'in de misillemeyle karşılık vermesiyle ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Hamas gerilimi için ilk yorum: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail topraklarına sızarak Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Hava saldırısının ardından İsrail topraklarına karşı taarruza geçen silahlı grup, İsrail güçlerini hedef aldı. Bölgede yaşanan çatışmalarda şiddetin dozu iyiden iyiye artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da çatışmaya ilişkin ilk yorum geldi.

ERDOĞAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin de bir yorumda bulundu. Erdoğan tarafları itidalli davranmaya çağırdı.

"FEVRİ ADIMLARDAN UZAK DURMALI"

Erdoğan, "Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Fevri adımlardan uzak durmalı." dedi.