Son dakika: CHP'li Erbay: "Geçen Seneki Yangınlardan Ders Alınmadığı, 1 Sene Boyunca Gerekli Gerekli Hazırlıkların Yapılmadığı Gözüktü. Buna Kimsenin Hakkı Yok"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yangının devam ettiği Marmaris'in Bördübet mevkiinde, "En son tepeden yangının kontrol edilemeyeceği anlaşılınca bütün iş makineleri geri çekildi ve Marmaris geçiş güzergahı kapatıldı. Yine geçen seneki yangınlardan ders alınmadığı, 1 sene boyunca gerekli gerekli hazırlıkların yapılmadığı gözüktü. Mevcut iktidarın yanlış politikaları sonucu, 20 yıldan beri kendi hava filomuzu kurmadığımız için orman teşkilatımız hazırladığımız için bunun bedelini Marmaris'te, Muğla'da ödüyor. Buna kimsenin hakkı yok" açıklamasını yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıklama yaptı. Erbay, şunları söyledi:

"Neredeyse 24 saattir, Marmaris'te dün başlayan yangın aralıksız devam ediyor. Dün önce öğlen saatlerinde Dalaman Hürköy mahallesinde başlayan bir yangın olmuştur. Yaklaşık 100 dönümlük bir alan yandı. Oradaki soğutma çalışmaları devam ederken Marmaris'teki yangının başladığı haberini aldık.

Maalesef burası rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde yanmaya devam etti. Karadan müdahale yapılıyordu ama dün akşam hava kararmak üzere olduğu için dün akşam sadece 1 saatlik havadan müdahale etme imkanı oldu. Rüzgar da çok şiddetli bir şekilde devam ettiğinden gelen orman teşkilatı, belediye personeli ve civar illerden gelen orman teşkilatının müdahalesi yeterli olmadı.

Bördübet mevkiinde başlayan yangın Okluk koyuna Datça'ya doğru birkaç koldan yayıldı ve çok geniş bir alan yandı. İlerleyen saatlerde İçişleri Bakanı ve Tarım Orman Bakanı bölgeye geldi ve sabaha karşı aldıkları brifing sonrasında, sayın bakanlar açıklama yaptı. Hava aydınlandıktan sonra en kısa sürede 20 helikopter ve 14 uçakla bu yangına müdahale edileceğini, söyledi.

Ama hava aydınlandıktan aradan birkaç saat geçtikten sonra hala o uçaklar, yeteri kadar helikopter yoktu, maalesef bu yangın, Marmaris yangını büyüyerek devam etti. En son tepeden yangının kontrol edilemeyeceği anlaşılınca bütün iş makineleri geri çekildi ve Marmaris geçiş güzergahı kapatıldı.

Yine geçen seneki yangınlardan ders alınmadığı, 1 sene boyunca gerekli gerekli hazırlıkların yapılmadığı gözüktü. Şimdi de birkaç saat önce Köyceğiz Toparlar mevkiinden de yangının çıktığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı haberi geldi. Oraya da müdahale ediliyor. Ancak binlerce hektar alanımız, ağaçlarımız, hayvanlar yanmış durumda. Ekolojik olarak da doğal denge, tarımımız, turizmimiz büyük zarar gördü. Mevcut iktidarın yanlış politikaları sonucu, 20 yıldan beri kendi hava filomuzu kurmadığımız için orman teşkilatımız hazırladığımız için bunun bedelini Marmaris'te, Muğla'da ödüyor. Buna kimsenin hakkı yok. İnşallah en kısa sürede herhangi bir can kaybı olmadan bu yangın söndürülür."

ANKA / Güncel