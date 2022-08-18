Son Dakika | Cezayir'in Et-Tarif kentinde 3 kişi yangına sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Cezayir'deki yangınlarda en büyük zararı gören kentlerden Et-Tarif'de, 3 kişi yangına sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cezayir'deki yangınlarda en büyük zararı gören kentlerden Et-Tarif'de, 3 kişi yangına sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Et-Tarif'te başkalarına ait tarım ürünlerini yaktığı tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 40 ila 70 arasında değiştiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin yangına sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gözaltına alınan kişilerin adli mercilerin karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

Et-Tarif'teki yangın büyük hasara neden olurken, geniş ormanlık alanın yanı sıra hayvanat bahçesi yok oldu ve ülkenin en önemli milli parklarından biri olarak bilinen El-Kala Milli Parkı'nın büyük kısmı da zarar gördü.

Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, dün akşam devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangınlarında Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 24, kuzeydeki Setif kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, ağustosun başından bu yana birçok kentte ormanlık alanlarda 106 noktada yangın çıktığını, bu yangınların bazılarının kasten çıkarıldığını, bazılarının ise doğal sonuçlarla meydana geldiğini belirtmişti.

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu aktaran Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kentte 118 noktada yangın çıktığını, yangınlarda ölenlerin sayısının 41'e, yaralı sayısının da 160'a yükseldiğini duyurdu.