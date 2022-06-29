Son dakika: Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'de, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Metin Derya (54) hayatını kaybetti, Mustafa Özel (47) ise ağır yaralandı. ÇANAKKALE'de, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Metin Derya (54) hayatını kaybetti, Mustafa Özel (47) ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Ezine ilçesi Uluköy çıkışında meydana geldi. Mustafa Özel'in kullandığı motosiklet ile eniştesi Metin Derya yönetimindeki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Metin Derya, kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mustafa Özel'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Güncel Mustafa Özel Ezine Güncel Haberler Son Dakika

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