Son Dakika: Bursa ve İstanbul'daki bombalı eylemlerin failleri tespit edildi! 2 örgüte bağlılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Safranbolu'dan katıldığı NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Soylu'nun gündeminde geçtiğimiz gün Bursa'da cezaevi aracının geçişi sırasında patlatılan bomba ve dün İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırı vardı.

"FAİLLER TESPİT EDİLDİ"

Saldırının faillerinin tespit edildiğini belirten Soylu, "İstanbul'daki bomba, boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba. Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan örgütler gerçekleştirdi. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü yaptı." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Bugün yurt içinde terörist sayısı, terör örgütünün imkan ve kabiliyeti gittikçe daralıyorsa bunun en önemli sebebi 21. asrın başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin tecrübelerinden iyi istifa ederek terörle mücadele konseptini ve anlayışını yeni bir mimariyle buluşturmasıdır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KIRSALDA ETKİNLİĞİNİ KAYBETTİ"

Terörist sayısı 150'ye düştü diye operasyonlar bitmiyor. Teröristlerin sızma kabiliyetini engellemeye çalışıyoruz. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti. Artık mağaradadır ve çıkmaktan korkuyorlar. Terör örgütünün talimatı şudur: Kırsalda bu hamleleri gerçekleştirme kabiliyetini kaybettiniz. Ses getirecek eylemler yapın. Özellikle metropolde tedirginlik oluşturarak bize bir alan açtırmaya çalışın. Elbette terör örgütü böyle düşünecek. Onlar öyle düşünürken biz de karşı operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.

"500 BİN SIĞINMACI GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz. Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti."