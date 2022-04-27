Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nallıhan-Mudurnu kara yolundan Nallıhan istikametine seyreden Selim Atay idaresindeki 14 EA 415 plakalı tırın lastiklerinde alevler çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Lastiklerden dorseye sıçrayan yangın olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.

Tır sürücüsü Atay, AA muhabirine, aracının hareket halindeyken yanmaya başladığını ifade ederek, "Araçtan bir koku geldi. Aynadan baktığımda tekerleklerin alev aldığını gördüm. İtfaiyeden yardım istedim." dedi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Haberler

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