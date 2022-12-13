Son Dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı, eski Başkan Hazinedar aranıyor
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Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alınırken, eski başkan Murat Hazinedar'ı arama çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİ BAŞKAN ARANIYOR
Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi. Ekiplerin konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıkları öğrenildi.