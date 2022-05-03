Bayram ziyareti yolunda kaza; 8 yaşındaki Erva öldü, 5 yaralı - Haberler

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Bayram ziyareti yolunda kaza; 8 yaşındaki Erva öldü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Yücel Bulut - Güncel
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kamyonetten savrulan Erva Çağlayan (8) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet Aşkar'ın (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Mehmet Aşkar ve eşi Hanife Aşkar (49), kızı Ayşe Aşkar (17), kardeşi Yasemin Çağlayan (38), yeğeni Zeynep Aşkar (5) yaralandı. Ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Zeynep Aşkar, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erva Çağlayan'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Güncel

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