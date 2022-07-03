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Apartmanın su borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki su borusuna giren yılan, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki su borusuna giren yılan, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir marketin su borusunda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerin tespit edip, 15 dakika içerisinde yılanı bulunduğu yerden çıkararak çuvala koydu.

Yılanın bulunması ile apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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