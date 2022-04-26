Son dakika! Ankara Barosu'ndan 'Gezi davası kararı' açıklaması

ANKARA Barosu Başkanı Avukat Mehmet Emin Turan, Gezi Parkı davasında çıkan karara ilişkin, "Dün verilen karar toplumun vicdanında kabul görmeyen, hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karardır" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu Başkanı Avukat Mehmet Emin Turan, avukatlarla birlikte Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Turan, "Gezi eylemlerine ilişkin yapılan yargılama ve neticesinde dün verilen karar toplumun vicdanında kabul görmeyen, hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karardır. Maalesef hukuk devleti olma vasfını günbegün kaybetmekteyiz. Siyasi mülahazalar yargı eliyle hüküm haline getirilmekte, yargı günlük siyasi politikaya alet edilmektedir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Anayasal hakkın kullanımından ibaret olan eylemin anayasal bir suç olarak vasıflandırılması suretiyle, anayasal hakkını kullanan bireylerin sanık sandalyesine oturtulması ve toplumun adalet duygusuna meydan okurcasına mahkum edilmesi; kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı ve yargının bağımsız olduğu bir hukuk devletinde mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel