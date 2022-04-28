Son dakika: Afyonkarahisar'da yol kenarındaki iki araca çarpan kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika: Afyonkarahisar'da yol kenarındaki iki araca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika: Afyonkarahisar'da yol kenarındaki iki araca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yol kenarında duran 2 araca çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yol kenarında duran 2 araca çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Kılıçaslan (53) idaresindeki 34 PR 0769 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Burunkaya köyü yakınlarında H.A.Ç'nin (40) arıza yapan tırını tamir etmek için yol kenarında duran M.E. (46) ile M.T'ye (46) ait araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Kılıçaslan, yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Kılıçaslan'ın cenazesi, morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, H.A.Ç, M.E. ile M.T'yi gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Ahmet Kılıçaslan, Karahisar, Jandarma, PR, Güncel, Haberler

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