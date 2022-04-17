Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı

AA - Joseph Prezioso - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları'nın canlandırılması İzleyenlerden görüntü ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini...

ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları'nın canlandırılması

İzleyenlerden görüntü ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı.

Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı

Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı

Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı

Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı

AA / Joseph Prezioso - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Massachusetts, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title