Son dakika: ABD'de Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı
AA - Joseph Prezioso - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları'nın canlandırılması İzleyenlerden görüntü ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini...
ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları'nın canlandırılması
İzleyenlerden görüntü ABD'nin Massachusetts eyaletine ağlı Lexington kentinde 19 Nisan 1775'te çıkan ve Amerikan Devrim'ini başlatan Lexington ve Concord Savaşları canlandırıldı.