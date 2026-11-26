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Bosna Hersek'in güneyindeki Hersek bölgesinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağış, Mostar, Bileca, Neum ve çevresinde su baskınlarına neden oldu.

Federal Hidrometeoroloji Enstitüsünün (FHMZ) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte en fazla yağış Bileca'da ölçüldü. Yağış, Mostar, Bileca ve Neum başta olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerinde su baskınlarına yol açtı.

FHMZ, Mostar bölgesi için bugün gece yarısına kadar geçerli turuncu kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda bölgede metrekareye 30 ila 60 kilogram, yer yer 70 kilograma kadar yağış beklendiği belirtildi. Yapıların ve yolların su altında kalabileceği, elektrik, su ve iletişim hizmetlerinde kesintiler yaşanabileceği ve küçük çaplı tahliyelerin gerekebileceği ifade edildi.

Trebinje bölgesi için de 24 saatte metrekareye 30 ila 80 kilogram yağış beklentisiyle turuncu kodlu uyarı verildi. Saatte 80 kilometreye ulaşabilecek rüzgar için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Livno, Foca ve Visegrad bölgelerinde de yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarılar bulunuyor.

FHMZ'nin tahminine göre yağışların yarın da sürmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle alçak kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi, Hersek'te ise rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA