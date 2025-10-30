Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'ndan Somalili Şehit Çocuklarına Ziyaret

(ANKARA) - Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personeli, Somali Şehit Asker ve Polis Yetimhanesi Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Dershanesi'nde eğitim gören şehit çocuklarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Somali Şehit Asker ve Polis Yetimhanesi Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Dershanesi'nde eğitim gören şehit çocuklarını ziyaret etti. Ayrıca çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla kırtasiye yardımının yanı sıra yetimhanede bulunan 107 şehit asker/polis çocuğuna sağlık taraması yapıldı."