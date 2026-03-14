Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 22 örgüt üyesi öldürüldü

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Mudug ve Hiran bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Eş-Şebab terör örgütüne ait 22 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar sırasında örgüte ait silah ve patlayıcılar da imha edildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Mudug ve Hiran bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab mensubu 22 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Hiran ve Mudug bölgelerinde yürüttüğü operasyonlarda, Somali halkının güvenliğini tehdit eden Eş-Şebab mensubu militanlar ve örgüt yöneticilerinin hedef alındığı belirtildi.

Buna göre, operasyonlardan biri Mudug bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün çeşitli kademelerinde görev alan 15 kişi etkisiz hale getirildi.

Bir diğer operasyon ise Hiran bölgesinde gerçekleştirildi ve toplam 7 kişi etkisiz hale getirildi.

Operasyon sırasında örgüte ait silah ve patlayıcı malzemelerin de imha edildiği bildirildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
