Somali'de yeni hükümetin kurulduğu açıklandı - Haberler

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Somali'de yeni hükümetin kurulduğu açıklandı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve yeni kabine üyelerinden detaylar Kabinedeki isimlerin açıklanması Fotoğraf çekiminden detay MOGADİŞU - Somali'de yeni hükümet kuruldu, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklandı.

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Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve yeni kabine üyelerinden detaylar

Kabinedeki isimlerin açıklanması

Fotoğraf çekiminden detay MOGADİŞU - Somali'de yeni hükümet kuruldu, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklandı. Yeni kabinenin, Somali Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.

AA / Abukar Mohamed Muhudin - Güncel

Mogadişu Hükümet Kabine Somali Güncel Haberler

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