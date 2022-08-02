Somali'de yeni hükümetin kurulduğu açıklandı Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve yeni kabine üyelerinden detaylar Kabinedeki isimlerin açıklanması Fotoğraf çekiminden detay MOGADİŞU - Somali'de yeni hükümet kuruldu, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklandı. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve yeni kabine üyelerinden detaylar Kabinedeki isimlerin açıklanması Fotoğraf çekiminden detay MOGADİŞU - Somali'de yeni hükümet kuruldu, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklandı. Yeni kabinenin, Somali Meclisi'nde onaylanması bekleniyor. Güncel AA / Abukar Mohamed Muhudin Mogadişu Hükümet Kabine Somali Güncel Haberler

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