Somali'de yeni hükümetin kurulduğu açıklandı
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve yeni kabine üyelerinden detaylar Kabinedeki isimlerin açıklanması Fotoğraf çekiminden detay MOGADİŞU - Somali'de yeni hükümet kuruldu, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklandı.
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Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve yeni kabine üyelerinden detaylar
Kabinedeki isimlerin açıklanması
Fotoğraf çekiminden detay MOGADİŞU - Somali'de yeni hükümet kuruldu, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklandı. Yeni kabinenin, Somali Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.
AA / Abukar Mohamed Muhudin - Güncel