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Danab Komando Birliği'nden Eş-Şebab'a Operasyon: 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Somali'nin Bay bölgesinde düzenlenen operasyonda, özel eğitimli Danab Komando Birliği, terör örgütü Eş-Şebab'ın 14 mensubunu etkisiz hale getirdi. Operasyon, ülkenin güvenliğini tehdit eden gruplara karşı sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Somali ordusuna bağlı özel eğitimli Danab Komando Birliği, ülkenin güneybatısındaki Bay bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 14 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Danab Özel Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birliğe bağlı özel kuvvetlerin Bay bölgesinin Buula Fulaay yerleşiminde planlı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon sırasında terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 14 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Operasyonun, Somali'nin güvenliğini, barışını ve halkını tehdit eden grupların ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlendiği kaydedildi.

Danab Özel Kuvvetlerinin ülkenin savunulması ve Eş-Şebab'la mücadele amacıyla operasyonlarını sürdüreceği aktarıldı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA
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