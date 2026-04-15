Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 81 militan etkisiz hale getirildi

Somali güvenlik güçleri, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda toplam 81 militanı etkisiz hale getirdi. Jubaland ve Hiraan bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve askeri teçhizat da ele geçirildi.

Somali'de güvenlik güçlerince ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Eş-Şebab'a üye 81 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, son 2 günde düzenlenen operasyonda Jubaland'de 27 ve Hiraan'da 54 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Operasyonlar sırasında örgüt üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiği aktarılan açıklamada, militanların bölgedeki halka yönelik saldırı hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin bu planları engellediği kaydedildi.

Açıklamada, "Çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirilmiştir." denildi.

2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı