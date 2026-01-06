Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 5 militan etkisiz hale getirildi

Somali'nin Gedo bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Ulusal Ordusu, Gedo bölgesine bağlı Baardheere ilçesinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Ceel Cilan'da planlı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab mensuplarının saklandığı noktalar hedef alındı, örgütün bölgede halka yönelik tehdit oluşturan unsurlarına ağır darbe indirildi.

Operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Somali ordusunun Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütünün barınma alanlarını hedef alan operasyonlara devam edeceği ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.