Haberler

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 5 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali'nin Gedo bölgesinde düzenlenen operasyonda, Eş-Şebab terör örgütüne ait 5 militan etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alındı.

Somali'nin Gedo bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Ulusal Ordusu, Gedo bölgesine bağlı Baardheere ilçesinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Ceel Cilan'da planlı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab mensuplarının saklandığı noktalar hedef alındı, örgütün bölgede halka yönelik tehdit oluşturan unsurlarına ağır darbe indirildi.

Operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Somali ordusunun Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütünün barınma alanlarını hedef alan operasyonlara devam edeceği ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti