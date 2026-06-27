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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 30'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi

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Somali Savunma Bakanlığı, ordunun Orta Şabele bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

Somali Savunma Bakanlığı, Somali ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali ordusunun, ülkenin Orta Şabele bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Haziran'da Gayfo bölgesinde düzenlenen operasyonda, Eş-Şebab'a bağlı silahlı unsurların hedef alındığı, aralarında örgütün saha komutanlarının da bulunduğu çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

25 Haziran'da devam eden operasyonlarda ise Ruun İdris ve Cali Gaduud bölgelerinde örgüte ait mevzilerin vurulduğu kaydedilen açıklamada, operasyonlarda bazı militanların etkisiz hale getirildiği, örgüte ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonların son aşamasında 30'dan fazla Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

Somali Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliği ve istikrarını sağlamak, terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek amacıyla operasyonlarını sürdüreceğini bildirdi.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, hükümet güçleri, siviller ve uluslararası barış gücü unsurlarına yönelik uzun yıllardır saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş kapsamlı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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