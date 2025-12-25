Somali Başbakanı Barre, Mogadişu'da oy verme merkezlerini ziyaret etti

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, başkent Mogadişu'da devam eden yerel yönetim seçimleri kapsamında oy verme işlemlerinin sürdüğü sandık merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Barre, sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımın gözlendiği seçim sürecini yerinde takip ederek Şangani, Bondhere ve Hamar-Jajab ilçelerindeki sandık merkezlerini ziyaret etti.

Başbakanlık Ofisinden paylaşılan bilgilere göre, Barre, ziyaretleri sırasında seçimlerin düzenli şekilde ilerleyişi, sandık merkezlerinin güvenliği ve seçmenlere sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Barre, barışın korunması, seçim sürecinin şeffaflığı ve halkın iradesine saygı gösterilmesinin gerçek bir demokrasinin temel unsurları olduğunu vurgulayarak, bu ilkelerin hayata geçirilmesinin yalnızca devlet kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Somali halkının uzun süredir beklediği bir hedefin bugün gerçeğe dönüştüğünü belirten Barre, doğrudan seçimlerle vatandaşların demokratik haklarına yeniden kavuşmasının, ülkede iyi yönetişim ve demokrasi yolunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

Somali'de en son doğrudan genel seçimler 1969'da yapılmıştı. Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistem kapsamında milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçilirken, cumhurbaşkanı da bu milletvekilleri arasından belirleniyordu.

Federal hükümet, demokratik temsili güçlendirmek amacıyla bir kişi bir oy esasına dayalı seçim sistemine geçiş sürecini sürdürürken, Mogadişu'da düzenlenen yerel yönetim seçimleri bu sürecin ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.