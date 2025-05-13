Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenler olayın 11. yılında anılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, olayın 11. yılında yad ediliyor.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen faciada yakınlarını kaybedenler, sabah saatlerinde Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Acıları hala taze olan aileler dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Çeşitli sendikalardan temsilciler de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, gazetecilere, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk gün gibi hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması için sorumlu olan herkesi insan odaklı düşünmeye ve davranmaya davet ettiklerini kaydeden Çakır, bu konuda yapılması gerekenleri hatırlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Somalı madenciler, gün boyunca çeşitli programlarda anılacak.