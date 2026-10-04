Haberler

Soma'daki göçükte 5 işçi öldü, babasını kaybeden Hüseyin Olcay kurtarmaya katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Soma'da 1 Ekim'de maden ocağındaki göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Babası İsa Olcay'ı kaybeden Hüseyin Olcay, kurtarma için gittiğinde babasının göçük altında olduğunu öğrenip yeniden yer altına indi. 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Kütahyalı madenci İsa Olcay'ın kendisiyle aynı ocakta çalışan oğlu Hüseyin Olcay, kurtarma çalışması için gittiğinde babasının göçükte kaldığını öğrendiğini anlattı.

Soma'daki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte babası İsa Olcay'ı (49) kaybeden maden işçisi Hüseyin Olcay (26), AA muhabirine, olay esnasında babasıyla aynı ocağın farklı bölümlerinde çalıştıklarını söyledi.

Ocakta 3 panonun (üretim alanı) bulunduğunu belirten Olcay, "Biri iptal durumdaydı, biri çalışıyordu. Ben çalışan panodaydım. Babamın bulunduğu pano ise yeni açılıyordu. Ocağı ayağa kaldıracak, üretimi rahatlatacak en işlek yer olması bekleniyordu. Babam da hazırlıklar için hep oradaydı hatta bana '15-20 günü kaldı, bir aya üretim başlar, ocak rahatlar.' diyordu." ifadesini kullandı.

Olcay, çalıştıkları esnada başka bir bölümde göçük meydana geldiğini duyduklarını dile getirerek, olayı duyar duymaz arkadaşlarıyla kurtarma çalışması için yakın mesafedeki bölgeye intikal ettiklerini kaydetti.

Göçük alanına ulaştıklarında geniş çaplı bir toprak kaymasıyla karşılaştıklarını belirten Olcay, "Yaklaşık 7 metre eninde, 3,5 metre yüksekliğinde ve 28 metre uzunluktaki alan komple göçük altında kalmıştı." dedi.

Olcay, göçükte kalanlar arasında babası İsa Olcay'ın da bulunduğunu orada öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Göçük altında babam, babamın arkadaşı ve benimle yaşıt arkadaşım Ramazan İnce'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi vardı. İlk etapta yer üstüne çıkarılmaya çalışıldım ancak takip cihazından babamın halen göçük altında olduğunu öğrenince tekrar yer altına inerek arama kurtarma çalışmalarına katıldım."

Göçük yaşanan yerde kamyon büyüklüğünde kayaların bulunduğunu, bu nedenle babasının ve diğer işçilerin sağ çıkarılmasının çok zor olduğunu dile getiren Olcay, arama kurtarma ekiplerinin üç ayrı noktadan yoğun bir çalışma yürüttüğünü, acı haberi ise saatler sonra aldıklarını ifade etti. Olcay, "Arama çalışmalarının ardından son 3 işçinin de aynı noktada vefat ettiği haberini aldık. Cenazeler yer altından nakliye araçları ve bant sistemiyle çıkarıldı. En son babam çıkarıldı." diye konuştu.

Dedesi de maden ocağında yaşamını yitirmiş

Hüseyin Olcay, dedesinin de yıllar önce başka bir maden ocağında yaşamını yitirdiğini, ailece madende çalışarak geçimlerini sağladıklarını ve yaşanan bu acının tarifsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Panik başladı: Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek biteriz
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

Piyangodan çıkan milyonlar hayatını değiştirmişti! Sonu yürek burktu
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçen lider Kadirov'a büyük terfi!
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hazar Ergüçlü aldı

Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza'da büyük ödül! Sözleri geceye damga vurdu