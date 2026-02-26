Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı


Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 516 sentetik ecza hapı ile çeşitli silahlar ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Soma Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik ecza hap ile pala, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, E.Y. (22), F.A. (22) ve F.A. (23) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Soner Övümlü
