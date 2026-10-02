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Soma'da madendeki göçükte ölen 5 işçinin cenazeleri otopsi için İzmir'e gönderildi

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Soma'da madendeki göçükte ölen 5 işçinin cenazeleri otopsi için İzmir'e gönderildi
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Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeler işlemlerin ardından memleketlerinde toprağa verilecek; yaralı olarak göçükten çıkarılan işçilerin Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma'da özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; cenazeler işlemlerin ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından madenciler, memleketlerinde düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak.

Hayatını kaybeden Halit Ersay Denizli'de, İsa Olcay Kütahya'da, Ramazan İnce Bergama'da, Ömer Karakaya ve Kerim Ören Kırkağaç'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Arama kurtarma çalışmalarında yaralı olarak göçükten çıkarılan ve Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: ANKA
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