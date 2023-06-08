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Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü

Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü

Güncel Haberler

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren şirkete ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren şirkete ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Eynez bölgesindeki yer altı maden ocağında dün akşam galeri açma işi sırasında "ayna" olarak tabir edilen duvar çöktü.

Göçük altında kalan 26 yaşındaki işçi Mehmet Ali Daday ağır yaralandı.

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan maden işçisi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Soner Övümlü - Güncel

Manisa Soma Güncel Haberler

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