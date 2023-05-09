Soma'da maden ocağında heyelan: 1 işçi hayatını kaybetti

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma'da özel bir maden ocağında heyelan meydana geldiğini duyurdu. Heyelan sebebiyle 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.

OSMAN BEKAR

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma'da özel bir maden ocağında heyelan meydana geldiğini duyurdu. Manisa Valiliği tarafından, "Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, bugün Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında iş makinelerinin üzerine heyelan geldiğini bildirdi. Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yer üstü maden ocağında meydana gelen heyelandan dolayı, bir maden işçinin hayatını kaybettiği, üç maden işçisinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Ali Tulup, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"İlçemiz Soma'da özel bir maden ocağında İş makineleri üzerine heyelan geldiği bilgisini aldık, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz."

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"İlimiz Soma İlçesi Sarıkaya Mahallesinde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21: 00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir."