Soma'da maden kazası: Bir işçi hayatını kaybetti, üç işçi yaralı

Soma'da bulunan Sarıkaya Mahallesi'nde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na (TKİ) bağlı yer üstü maden ocağında faaliyet gösteren Mates Madencilik'te yaşanan heyelandan dolayı bugün bir maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralıları ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Üç madencimizi Soma Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumları iyi" dedi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Bölge Temsilcisi Selçuk Metin ise "Yerüstü de olsa yeraltı da olsa iş kazaları devam ediyor. Türkiye'de madenciler, topluca öldüğünde insanların aklına geliyor. Burada yapılan çalışmaların yerinde olup olmadığı gelecek müfettişler tarafından bir şekilde incelenmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Soma'da bulunan Sarıkaya Mahallesi'nde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na (TKİ) bağlı yer üstü maden ocağında faaliyet gösteren Mates Madencilik'te yaşanan heyelandan dolayı bugün bir maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralıları ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Üç madencimizi Soma Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumları iyi" dedi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Bölge Temsilcisi Selçuk Metin ise "Yerüstü de olsa yeraltı da olsa iş kazaları devam ediyor. Türkiye'de madenciler, topluca öldüğünde insanların aklına geliyor. Burada yapılan çalışmaların yerinde olup olmadığı gelecek müfettişler tarafından bir şekilde incelenmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde Sarıkaya Mahallesinde Türk Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) bağlı yer üstü maden ocağında faaliyet gösteren Mates Madencilik'te meydana gelen heyelandan dolayı bir işçi hayatını kaybetti, en az üç işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaralı işçileri hastanede ziyaret etti, doktorlardan işçilerin durumu hakkında bilgi aldı. Başevirgen, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Soma ilçemizdeyiz. Sarıkaya Elmalı mevkiinde açık ocakta maden kazası yaşandı. Özel bir şirkete ait olan madende dört işçimiz göçük altında kaldı. Toprak altında kalan madencilerimize ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Üç madencimizi Soma Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumları iyi. Doktorlarıyla görüştük. Bir sıkıntıları yok. Bir madencimizi de maalesef kaybettik."

"MÜFETTİŞLER TARAFINDAN BİR ŞEKİLDE İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Bölge Temsilcisi Selçuk Metin, meydana gelen olaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün özel bir madende olan iş kazasının başından bu yana olayın nasıl olduğunu incelemek için görevlendirildim. Olay olduğu saatten itibaren dört tane arkadaşımızın göçük altında kaldığını, heyelan altında kaldığını öğrendim. Daha sonra buradaki arkadaşlarımızın üç tanesini çıkarılıp hastaneye geldiğini öğrenince hastaneye geldim. Bir tane şehidimiz var. Türkiye'de maalesef maden işkolu ağır işkolu. Yerüstü de olsa yeraltı da olsa iş kazaları devam ediyor. Ağır ve tehlikeli işler sınıfında olduğumuzdan dolayı da bu tür olaylar bizi çok üzüyor. Türkiye'de madenciler topluca öldüğünde insanların aklına geliyor. Bu bağlamda da bizler diyoruz ki, birer birer de ölsek topluca da ölsek bu maden sektörü mutlaka ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer almalı. Bilindiği gibi inşaat sektöründen sonra maden sektörü, en çok iş kazalarının, ölümlerin olduğu bir sektör. Burada yapılan çalışmaların yerinde olup olmadığı gelecek müfettişler tarafından bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Çünkü çok büyük bir heyelan. Daha fazla ölümler de olabilirdi. Bundan dolayı da diyoruz ki, başta maden şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Üç yaralımıza acil şifalar diliyorum. Bizler bir kez daha diyoruz, madenlerde önlemler daha çok alınsın."