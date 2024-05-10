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Soma'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Manisa'nın Soma ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çelenk sunumu, Farkındalık Yürüyüşü ve etkinlikler gerçekleştirildi. Konuşmalarda engellilere daha iyi anlama ve haklarını verme vurgusu yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cengiz Topel Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Program, Soma Millet Bahçesi'nde devam etti.

Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, konuşmasında, engellileri daha iyi anlamak gerektiğini belirtti.

Engellilere yönelik "Yapamaz edemez' diye keskin önyargıların olduğunun altını çizen Öztürk, "Olumsuz önyargılarımızdan bir türlü kurtulamıyoruz. Onların bizlerden istedikleri bir fırsat verilmesi. Ancak biz bunu lütuf gibi görmemeliyiz. Onlara haklarını vermeliyiz." dedi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da engelliler konusunda özveri sergileyen ve farkındalık oluşturulmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, engelliler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Programın son bölümünde ise "Engelliler Koşusunda" dereceye girenlere ödülleri verildi, engelliler korosu da "Atatürk'ün sevdiği şarkıları" seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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