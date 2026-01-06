Haberler

Manisa'da 5 liralık fiyat anlaşmazlığı: Enişte av tüfeğiyle öldürdü

Manisa'da 5 liralık fiyat anlaşmazlığı: Enişte av tüfeğiyle öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Barış Canbaz, eniştesi C.C. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde Barış Canbaz, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eniştesi C.C. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının kocası C.C.'ye ait markete gitti. Canbaz, C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.C., iş yerindeki av tüfeğiyle Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım

Tüm gözler onlardaydı! Yaşadıkları tartışma sonrası yeni paylaşım
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj