Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Soma'daki maden işletmesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi kurtarılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9 zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.