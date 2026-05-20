SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Gemilerçekeği mevkisindeki uçuşu ilgiyle izledi.
Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği uçuş ilgi gördü.
Alparslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün Giresun semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin