SOLOTÜRK, Eskişehir'de 29 Ekim gösterisi öncesi prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Eskişehir'de 29 Ekim gösterisi öncesi prova uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eskişehir'de yapacağı gösteri öncesi Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde prova uçuşu yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren ve vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği uçuş, akrobatik hareketlerle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de prova uçuşu gerçekleştirdi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçtu.
Vatandaşlar, ekibin akrobatik hareketlerle yaptığı prova uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Kaynak: AA