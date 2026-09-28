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SOLOTÜRK, 3 Ekim gösterisi öncesi Diyarbakır semalarında prova uçuşu yaptı.

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SOLOTÜRK, 3 Ekim gösterisi öncesi Diyarbakır semalarında prova uçuşu yaptı.
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SOLOTÜRK, 3 Ekim'de Diyarbakır'da yapacağı gösteri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surları semalarındaki uçuşu, İçkale Müze Kompleksi'ni gezenler heyecanla izledi; çok sayıda kişi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

SOLOTÜRK, 3 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Diyarbakır'da 3 Ekim'de gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surlarının semalarında yapılan uçuş sırasında pilotlar çeşitli manevralar yaptı. Diyarbakır İçkale Müze Kompleksini gezmeye gelenler uçuşu heyecanla izlerken, çok sayıda kişi de o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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