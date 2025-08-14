Solomon Adaları'nda 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıklarında olduğunu bildirdi. Can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu bildirdi.
31 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel