Solomon Adaları'nda 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıklarında olduğunu bildirdi. Can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
