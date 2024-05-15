Solhan Melekler Diyarı Anasınıfı Öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde anasınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Solhan Melekler Diyarı Anasınıfı, Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ziyaret ettiği İlçe Jandarma Komutanlığında birimleri gezdi, jandarmanın kullandığı araç ve gereçleri tanıdı, köpek unsurlarınca yapılan çeşitli gösterileri izledi.

Daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.