Solhan Devlet Hastanesi'nde Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Faaliyete Geçti

Solhan Devlet Hastanesi'nde Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Faaliyete Geçti
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Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı. Hastane Başhekimi Dr. Kenan Korkmaz, bu uygulamanın hasta sevkini azaltacağını ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını belirtti.

Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı.

Hastane Başhekimi Dr. Kenan Korkmaz, yaptığı açıklamada, yeni yoğun bakım ünitesinin bölgedeki yoğun bakım hizmetlerine erişimi daha hızlı ve etkin hale getireceğini belirtti.

Korkmaz, "Hastalarımızı başka merkezlere sevk etmeden, yerinde müdahale ve takip şansı elde edeceğiz. Bu hem hasta yakınlarının yükünü azaltacak hem de sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Korkmaz, yeni ünitenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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