Haberler

Solhan'da kar yağışı etkili oldu

Solhan'da kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri alırken, esnaflar ve vatandaşlar da karları temizlemeye başladı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışıyla Solhan ilçesi beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için önlem aldı.

Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, vatandaşlarda araçlarının üzerindeki karları temizledi.

???????

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler