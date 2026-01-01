Solhan'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri alırken, esnaflar ve vatandaşlar da karları temizlemeye başladı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Etkili olan kar yağışıyla Solhan ilçesi beyaza büründü.
Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için önlem aldı.
Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, vatandaşlarda araçlarının üzerindeki karları temizledi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel