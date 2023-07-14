Solhan'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi

Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi. Programa Kaymakam Muhammed Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu ve İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından dua edildi. Program sonunda vatandaşlara çikolata ikram edildi.