Haberler

Sol Parti Üyelerinin Pankart Davası Öncesinde Açıklama: "Laikliği Savunanlar Susturulmak İstenmektedir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SOL Parti üyesi 6 kişi hakkında “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı gerekçesiyle açılan dava öncesinde Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Partinin İstanbul İl Sözcüsü Kardelen Özay, “Bu dava ile verilmek istenen mesaj açıktır. Laikliği savunanlar susturulmak istenmektedir” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

SOL Parti üyesi 6 kişi hakkında "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı gerekçesiyle açılan dava öncesinde Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Partinin İstanbul İl Sözcüsü Kardelen Özay, "Bu dava ile verilmek istenen mesaj açıktır. Laikliği savunanlar susturulmak istenmektedir" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce Küçükçekmece'deki bir duvara "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan SOL Parti üyesi 6 kişi, gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 kişi için duruşma öncesinde Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Kardelen Özay okudu. Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmanın suç olmadığını vurgulayan Özay, şunları söyledi:

"Suç olan, halkın inançlarını ve değerlerini siyasetin aracı haline getirerek toplumu baskı altına almak, özgürlükleri kısıtlamak ve farklı yaşam biçimlerini hedef göstermektir. Laiklik mücadelesi de doğrudan doğruya yaşamın kendisine dair bir mücadeledir. Büyük Orta Doğu Projesi ile beraber yıllardır emperyalist müdahalelerle büyütülen savaşların, mezhepçi çatışmaların ve gerici karanlığın ülkemize taşınmasına karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadele, Ortadoğu'da açılan cehennemin kapılarını kapatma, halkların bir arada, eşit ve barış içinde yaşama iradesini savunmanın bir gereğidir. Halkları etnik ve mezhepsel ayrımlarla birbirine düşüren emperyalist politikalara karşı kardeşliğin ve barış içinde bir arada yaşamın mücadelesidir."

"Laiklik mücadelesi, eşitliğin de mücadelesidir"

Bugün Türkiye'de laiklik, şeriat ve hilafet özlemleriyle beslenen, bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bir yönetim anlayışına karşı demokrasinin de en temel güvencesi haline gelmiştir. Yoksulluğun derinleştiği, gelir adaletsizliğinin arttığı ve kamu kaynaklarının talan edildiği bu düzende dini referanslarla dayatılan biat kültürü bu adaletsizliği görünmez kılmayı amaçlamaktadır. Oysa laiklik, emekten yana bir düzen, yurttaşlık haklarımızın ve adil bir yaşamın da ön koşuludur. Bu yüzden de laiklik mücadelesi, din kisvesi altında kurulan sömürü düzenine karşı emeğin, adaletin ve eşitliğin de mücadelesidir. Tarikatlar ve cemaatler eliyle eğitimden yargıya, toplumsal yaşamdan ekonomiye kadar her alanda örgütlenen gericilik, bugün fiili bir şeriat düzeninin adım adım inşa edilmesine yol açmaktadır. Bu tablo en çok kadınların, çocukların ve gençlerin yaşamlarını kuşatmaktadır. Bu dava ile verilmek istenen mesaj açıktır. Laikliği savunanlar susturulmak istenmektedir."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı