Sol Parti Heyeti, CHP Lideri Özgür Özel'i Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Sol Parti heyeti, Saraçhane mitinginin ardından Özgür Özel'i ziyaret etti.

Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş ve Sol Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın, Saraçhane'de gerçekleştirilen mitingin ardından CHP Lideri Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gündeme ilişkin konular ele alınarak, görüş alışverişinde bulundu.