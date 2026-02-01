Sol Parti: Gömeç'te İki Üyemiz Gözaltına Alındı
Sol Parti, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 'Laik Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle iki üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Parti, bu durumu şeriata ve faşizme karşı bir duruş olarak değerlendirdi.
(ANKARA) - Sol Parti, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki parti üyesinin, "Laik Demokratik Cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltıların şeriata ve faşizme karşı asılan "Laik demokratik Cumhuriyet" pankartı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel