Haberler

Sol Parti: Gömeç'te İki Üyemiz Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sol Parti, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 'Laik Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle iki üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Parti, bu durumu şeriata ve faşizme karşı bir duruş olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Sol Parti, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki parti üyesinin, "Laik Demokratik Cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltıların şeriata ve faşizme karşı asılan "Laik demokratik Cumhuriyet" pankartı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık

Atalanta transferi duyurdu: Anlaşmaya vardık
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı