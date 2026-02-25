Sol Parti'den "Laiklik Bildirisi" İmzacılarına Destek

(ANKARA) - Sol Parti, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Laiklik Bildirisi" imzacılarına dava açmasına ilişkin, "Laikliği savunmak suç değildir. Asıl suç, günlerdir başta Yusuf Tekin olmak üzere iktidar yandaşı gerici odaklar tarafından laikliğe yönelik yürütülen saldırlar ve hedef göstermelerdir" açıklamasını yaptı.

Sol Parti, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Laiklik Bildirisi" imzacılarına dava açacağını duyurması üzerine açıklama yaptı.

"Laikliği savunanları yargılayamazsınız" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisini gerekçe göstererek imzacılar hakkında dava açtığını, kamuoyuyla paylaşmıştır. Laikliği savunmak suç değildir. Anayasal güvence altındaki laikliği savunmanın suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, laikliği savunanların hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Asıl suç, günlerdir başta Yusuf Tekin olmak üzere iktidar yandaşı gerici odaklar tarafından laikliğe yönelik yürütülen saldırlar ve hedef göstermelerdir."

"SOL Parti olarak, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine çağrısına sahip çıkıyoruz"

Parti olarak, halkı dini temellerde kutuplaştıran ve tahrik eden açıklamaları nedeniyle bu kişi ve kurumlar hakkında 200'e yakın hukukçunun desteğiyle suç duyurusunda da bulunulmuştur. SOL Parti olarak, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine çağrısına sahip çıkıyoruz. Laik, Özgür, Demokratik Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA