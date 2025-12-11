Sol Partiden Enver Aysever'in Tutuklanmasına Tepki: Yeni Bir Yargı Skandalıdır
Sol Parti, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasını yargı skandalı olarak nitelendirerek, bu olayın yandaş medyanın provokasyonlarıyla gerçekleştiğini belirtti. Parti, anti-komünizm söylemleriyle halkın kandırıldığını ve mevcut düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı.
(ANKARA) - Sol Parti, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki gösterdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Yandaş medyanın provokasyonlarıyla Enver Aysever'in tutuklanması, yeni bir yargı skandalıdır! Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir. Gerçeklerin üzeri örtülemeyecek, bu karanlık düzen mutlaka değişecek!" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel