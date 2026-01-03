ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Sol Parti: "Venezuela Halkının Emperyalizme Karşı Onurlu Mücadelesinin Parçası Olacağız"

(ANKARA) - SOL Parti tarafından ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "SOL Parti olarak, Venezuela'ya yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Venezuela halkının emperyalizme karşı onurlu mücadelesinin parçası olacağız. Şimdi her yerde 'iki…üç… daha fazla' çağrısıyla tüm sokakları 'Yankee Go Home' sesleri ile çınlatma zamanı" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Yankee Go Home' Venezuela halkının bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi yalnız değildir! ABD emperyalizmi 'uyuşturucuyla mücadele' ve 'demokrasi' yalanlarıyla başlattığı ablukayı askeri bir saldırganlığa dönüştürdü. Latin Amerika halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmi içine girdiği bunalımı aşabilmek için tüm kıta halklarını hedef alan yeni bir saldırı dalgasını başlatıyor. ABD emperyalizmi Venezuela halkının petrol olmak üzere doğal kaynaklar üzerindeki egemenliğine son vermeyi hedefliyor. Bu açık bir işgal girişimidir! Bu işgalle bağımsızlık ve sosyalizm doğrultusunda atılmış tüm adımları geri döndürmek ve Latin Amerika'yı yeniden emperyalizmin arka bahçesi haline getirmek amaçlanıyor. SOL Parti olarak, Venezuela'ya yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Venezuela halkının emperyalizme karşı onurlu mücadelesinin parçası olacağız! Şimdi her yerde 'iki…üç… daha fazla' çağrısıyla tüm sokakları 'Yankee Go Home' sesleri ile çınlatma zamanı."