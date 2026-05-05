Sol bacağı ampute edilen genç kıza Gaziantep'te protez takılacak

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sol bacağı ampute edilen genç kıza Gaziantep'te protez takılacak.

Hastalığı nedeniyle sol bacağı ampute edilen ve sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan 20 yaşındaki Şevin Balakan'ın protez bacağı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den destek geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulunan konservatuvar öğrencisi Şevin Balakan'ın 15 yaşında ortaya çıkan ve bir süre tedavi gördüğü kemik kanseri nedeniyle 4 ay önce sol bacağı ampute edildi.

Protez için yardım talebinde bulunan Balakan'ın çağrısına sessiz kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde genç kızın protezinin yapılmasını istedi.

Gaziantep'e davet edilen ve ölçü işlemleri tamamlanan Balakan'ın protezi üretim ve uygulama aşamalarına geçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Balakan, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yaşadığı zorlu süreç ve verdiği mücadeleyi anlattı.

Başkan Şahin, evlilik planı yapan genç kıza beyaz eşya desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
