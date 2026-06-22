Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karacahayıt Mahallesi'nin üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına helikopter de havadan destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Musa Ölmez