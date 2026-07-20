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Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenikent Mahallesi'nde zeytinlik ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
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