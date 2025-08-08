Söke'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu kişi üzerinde 8,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel